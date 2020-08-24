Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Giresun'daki sel felaketi) 2020 yılı 3. vergi dönemine ilişkin geçici...
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Giresun'daki sel felaketi) 2020 yılı 3. vergi dönemine ilişkin geçici...

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Giresun'daki sel felaketi) 2020 yılı 3. vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin alınmamasını kararlaştırdık.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
24.08.2020 19:49 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Giresun'daki sel felaketi) 2020 yılı 3. vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin alınmamasını kararlaştırdık."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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