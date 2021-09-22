NEW YORK (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Guınea Bıssau ile bir araya geldi.

BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Guınea Bıssau ile Türkevi'nde bir araya geldi. - NEW YORK

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