Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Guınea Bıssau ile bir araya geldi.
NEW YORK (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Guınea Bıssau ile bir araya geldi.
BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Guınea Bıssau ile Türkevi'nde bir araya geldi. - NEW YORK
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti.
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