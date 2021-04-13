Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, bu yıl 8 bin 121 kişiyi istihdam edecektir"
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, bu yıl 8 bin 121 kişiyi istihdam edecektir"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (4)

Erdoğan: "Niğde, Eskişehir ve Ankara'da son 3 günde yaklaşık 7 bin 500 ton patates ve kuru soğan alınarak 15 ilimize sevk edilmiştir. Satın alma ve dağıtım işlemleri önümüzdeki günlerde de sürecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, bu yıl sözleşmeli ve işçi kadrosunda 8 bin 121 kişiyi istihdam edecektir."

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gençlik ve Spor Bakanlığımız, bu yıl 8 bin 121 kişiyi istihdam edecektir'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gençlik ve Spor Bakanlığımız, bu yıl 8 bin 121 kişiyi istihdam edecektir'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gençlik ve Spor Bakanlığımız, bu yıl 8 bin 121 kişiyi istihdam edecektir'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gençlik ve Spor Bakanlığımız, bu yıl 8 bin 121 kişiyi istihdam edecektir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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