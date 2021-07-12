Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz"

Son dakika haberler... Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde zirveye katılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde zirveye katılanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek bir gencimizin dahi heba olmasına, terörün vahşi dişlileri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değil."

Erdoğan: "Hangi sebeple olursa olsun, ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin mesuliyetini yüreğimizde taşıyoruz."

Erdoğan: "Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara 19 yıldır fırsat vermedik, bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı