Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin, emekli amirallerin bildirisine ilişkin sorusunu yanıtladı Açıklaması
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin, emekli amirallerin bildirisine ilişkin sorusunu yanıtladı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin, emekli amirallerin bildirisine ilişkin sorusunu yanıtladı Açıklaması

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Şu anda cumhurbaşkanı olarak bu ordunun başkomutanıyım. 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz? Bu sizin özgürlüğünüzle alakalı bir konu değil." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Şu anda cumhurbaşkanı olarak bu ordunun başkomutanıyım. 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz? Bu sizin özgürlüğünüzle alakalı bir konu değil." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde düzenlenen Kütüphane Söyleşileri'nde, gençlerle bir araya gelerek, sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önceki hafta 104 emekli amiral tarafından gece yarısı bir bildiri yayınlandı. Bu bildiride, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kanal İstanbul Projesi ile alakalı bazı vurgulamalar yapıldı. Amiraller 'düşüncelerimizi özgürce ifade edemeyecek miyiz?' diye ikinci bir açıklamada bulundular. Bu konudaki düşünceniz nedir?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Askerin emeklisi veya emekli olmayanı olmaz. Asker, askerdir. Şu anda cumhurbaşkanı olarak bu ordunun başkomutanıyım. 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz? Bu sizin özgürlüğünüzle alakalı bir konu değil. Zaten içinizde bu işi alışkanlık haline getirmiş olanlar var. Bu işi çok seviyorsanız, kalkarsınız siyasete soyunursunuz. Kalkıp da bunu, 104 tane koordine olan, aynı düşünce kalıbı içinde, böyle bir metnin ortaya konulmasını, bir başkomutan, cumhurbaşkanı olarak ülkemin birlik, beraberliği, huzuru noktasında, bunu teminle sorumlu olan bir insan olarak tabii ki kabul etmemiz mümkün değil. Bundan sonraki süreç zaten tamamen yargıya ait olan bir süreçtir."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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