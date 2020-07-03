Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha etkin olmaları için...
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha etkin olmaları için özel destek programları geliştirdik.
03.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha etkin olmaları için özel destek programları geliştirdik."
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Kaynak: AA