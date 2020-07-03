Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha etkin olmaları için... Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha etkin olmaları için özel destek programları geliştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha etkin olmaları için özel destek programları geliştirdik." Kaynak: AA