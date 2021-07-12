Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Sizler ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz"
Son dakika haberlerine göre Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde zirveye katılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde zirveye katılanlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerle her buluşmamızda, her sohbetimizde, bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Ben sizlerden ümitliyim ve sizler evelallah ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz."
Kaynak: Anadolu Ajansı