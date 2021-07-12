Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Sizler ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz"
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Sizler ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde zirveye katılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde zirveye katılanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerle her buluşmamızda, her sohbetimizde, bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Ben sizlerden ümitliyim ve sizler evelallah ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz."

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Gençlere) Sizler ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Gençlere) Sizler ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Gençlere) Sizler ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Gençlere) Sizler ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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