Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Sizler ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz"

Son dakika haberlerine göre Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde zirveye katılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu.