Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisinin açılışını yaptı

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Gençlik ve Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Kurdele kesimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Gençlik ve Şehirler Fikir ve Proje Uygulama...