Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisinin açılışını yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisinin açılışını yaptı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Gençlik ve Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Kurdele kesimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Gençlik ve Şehirler Fikir ve Proje Uygulama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Gençlik ve Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Kurdele kesimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Gençlik ve Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışmasına katıldı.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisinin açılışını yaptı
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisinin açılışını yaptı
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisinin açılışını yaptı
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisinin açılışını yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin
Magazin Alişan Seda Sayan Mesut Akusta Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisinin açılışını yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 18:08:40. #1.16#

title