Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimiz ve beraberliğimiz sürdüğü müddetçe bu ülkenin de bu milletin de önünü kesmeye Allah'ın izniyle kimsenin gücü...
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Politika
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.(3)