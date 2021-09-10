Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birliğimiz ve beraberliğimiz sürdüğü müddetçe bu ülkenin de bu milletin de önünü kesmeye Allah'ın izniyle kimsenin gücü... - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimiz ve beraberliğimiz sürdüğü müddetçe bu ülkenin de bu milletin de önünü kesmeye Allah'ın izniyle kimsenin gücü...

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.(3)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birliğimiz ve beraberliğimiz sürdüğü müddetçe bu ülkenin de bu milletin de önünü kesmeye Allah'ın izniyle kimsenin gücü...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birliğimiz ve beraberliğimiz sürdüğü müddetçe bu ülkenin de bu milletin de önünü kesmeye Allah'ın izniyle kimsenin gücü...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birliğimiz ve beraberliğimiz sürdüğü müddetçe bu ülkenin de bu milletin de önünü kesmeye Allah'ın izniyle kimsenin gücü...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birliğimiz ve beraberliğimiz sürdüğü müddetçe bu ülkenin de bu milletin de önünü kesmeye Allah'ın izniyle kimsenin gücü...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ödenecek bedelleri ödedik, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık, artık bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ödenecek bedelleri ödedik, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık, artık bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi...

 Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletten umudunu kesen CHP, tıpkı 1960 darbesi öncesinde olduğu gibi yalandan, iftiradan, kışkırtmadan iktidar devşirmeye...

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletten umudunu kesen CHP, tıpkı 1960 darbesi öncesinde olduğu gibi yalandan, iftiradan, kışkırtmadan iktidar devşirmeye...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile telefonda görüştü

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Haber: Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birliğimiz ve beraberliğimiz sürdüğü müddetçe bu ülkenin de bu milletin de önünü kesmeye Allah'ın izniyle kimsenin gücü... - Haberler
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