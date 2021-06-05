Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte şehir merkezlerindeki alanları vatandaşlarına kapatan zihniyetin bıraktığı kötü izlerin tamamını silmekle kalmadık,...
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte şehir merkezlerindeki alanları vatandaşlarına kapatan zihniyetin bıraktığı kötü izlerin tamamını silmekle kalmadık,...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geçmişte şehir merkezlerindeki alanları vatandaşlarına kapatan zihniyetin bıraktığı kötü izlerin tamamını silmekle kalmadık,...
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte şehir merkezlerindeki alanları vatandaşlarına kapatan zihniyetin bıraktığı kötü izlerin tamamını silmekle kalmadık, 81 ilimizin tamamında şehirlerimizi çok daha fazla yeşil alanla buluşturduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte şehir merkezlerindeki alanları vatandaşlarına kapatan zihniyetin bıraktığı kötü izlerin tamamını silmekle kalmadık, 81 ilimizin tamamında şehirlerimizi çok daha fazla yeşil alanla buluşturduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehir merkezlerinde yer alan millet bahçelerimiz insanlarımıza yürüme mesafesinde erişim imkanı sağladığı için, afetlerde...
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Korona tedbirlerinde gevşeme olabilir! Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Haziran'ı işaret etti
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte şehir merkezlerindeki alanları vatandaşlarına kapatan zihniyetin bıraktığı kötü izlerin tamamını silmekle kalmadık,... - Haberler
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