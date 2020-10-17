Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret ediyor
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret ediyor

17.10.2020 14:51 | Son Güncelleme: 17.10.2020 14:55
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret ediyor

Bir son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulunuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da helikopterle Zonguldak'a gitti.

Erdoğan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a brifing verilmesinin ardından basın açıklaması yapılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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