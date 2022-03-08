Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Failin indirim almaya yönelik duruşmadaki tutum ve davranışları, kıyafeti, kravat takması, boyun bükmesi, takdiri indirim...
AA - Ferdi Türkten - Politika
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Failin indirim almaya yönelik duruşmadaki tutum ve davranışları, kıyafeti, kravat takması, boyun bükmesi, takdiri indirim sebebi olarak dikkate alınmayacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Failin indirim almaya yönelik duruşmadaki tutum ve davranışları, kıyafeti, kravat takması, boyun bükmesi, takdiri indirim sebebi olarak dikkate alınmayacak"
AA / Ferdi Türkten - Politika