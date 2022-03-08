Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Failin indirim almaya yönelik duruşmadaki tutum ve davranışları, kıyafeti, kravat takması, boyun bükmesi, takdiri indirim... - Haberler

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Failin indirim almaya yönelik duruşmadaki tutum ve davranışları, kıyafeti, kravat takması, boyun bükmesi, takdiri indirim...

AA - Ferdi Türkten - Politika
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Failin indirim almaya yönelik duruşmadaki tutum ve davranışları, kıyafeti, kravat takması, boyun bükmesi, takdiri indirim sebebi olarak dikkate alınmayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Failin indirim almaya yönelik duruşmadaki tutum ve davranışları, kıyafeti, kravat takması, boyun bükmesi, takdiri indirim sebebi olarak dikkate alınmayacak"

AA / Ferdi Türkten - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Haberler

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