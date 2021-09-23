Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(F-35) Türkiye olarak dürüst davranıyoruz, duruşumuz dürüsttür ama Amerika maalesef dürüst davranmadı, davranmıyor.' - Haberler
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35) Türkiye olarak dürüst davranıyoruz, duruşumuz dürüsttür ama Amerika maalesef dürüst davranmadı, davranmıyor."

AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35) Türkiye olarak dürüst davranıyoruz, duruşumuz dürüsttür ama Amerika maalesef dürüst davranmadı, davranmıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35) Türkiye olarak dürüst davranıyoruz, duruşumuz dürüsttür ama Amerika maalesef dürüst davranmadı, davranmıyor."

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
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Haber: Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(F-35) Türkiye olarak dürüst davranıyoruz, duruşumuz dürüsttür ama Amerika maalesef dürüst davranmadı, davranmıyor.' - Haberler
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