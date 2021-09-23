Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35) Türkiye olarak dürüst davranıyoruz, duruşumuz dürüsttür ama Amerika maalesef dürüst davranmadı, davranmıyor."
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35) Türkiye olarak dürüst davranıyoruz, duruşumuz dürüsttür ama Amerika maalesef dürüst davranmadı, davranmıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35) Türkiye olarak dürüst davranıyoruz, duruşumuz dürüsttür ama Amerika maalesef dürüst davranmadı, davranmıyor."
AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri