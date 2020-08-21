Son dakika haberleri! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EYÜPSULTAN CAMİİ'NDE (1) Son dakika gündem haberi... İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi.

Harun UANIK- Cemal YURTTAŞ - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi.

Erdoğan saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geçti. Erdoğan'ın buradan açıklama yapmak üzere Dolmabahçe Ofise gitmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA