Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı, Diyarbakır'daki terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi?"
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı, Diyarbakır'daki terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi?"

22.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:44
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı, Diyarbakır'daki terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı, Diyarbakır'daki terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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