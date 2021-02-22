Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı, Diyarbakır'daki terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi?"

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı, Diyarbakır'daki terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi?"