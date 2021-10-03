Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti - Haberler
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti.

Yaklaşık yarım saat içeride kalan ve kasada nakit ödeme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla ve çalışanlarla sohbet etti. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alışverişinin ardından, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun." dedi.

Vatandaşların kesesine uygun bir market olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Süratle, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. ve böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı da mutluyum." diye konuştu.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinin yakınındaki bir marketi ziyaret etti
AA - Son Dakika Haberleri
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