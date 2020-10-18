Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın Başbakanlığı döneminde başta Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri ve KKTC'nin kalkınması olmak üzere her...
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın Başbakanlığı döneminde başta Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri ve KKTC'nin kalkınması olmak üzere her...

18.10.2020 22:21 | Son Güncelleme: 18.10.2020 22:24
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın Başbakanlığı döneminde başta Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri ve KKTC'nin kalkınması olmak üzere her...

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın Başbakanlığı döneminde başta Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri ve KKTC'nin kalkınması olmak üzere her alanda sergiledikleri uyumlu iş birliğini aynı kararlılıkla sürdüreceklerine inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın Başbakanlığı döneminde başta Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri ve KKTC'nin kalkınması olmak üzere her alanda sergiledikleri uyumlu iş birliğini aynı kararlılıkla sürdüreceklerine inandığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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