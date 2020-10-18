Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın Başbakanlığı döneminde başta Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri ve KKTC'nin kalkınması olmak üzere her...

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın Başbakanlığı döneminde başta Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri ve KKTC'nin kalkınması olmak üzere her alanda sergiledikleri uyumlu iş birliğini aynı kararlılıkla sürdüreceklerine inandığını dile getirdi.