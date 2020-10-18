Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ı tebrik etti
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ı tebrik etti

18.10.2020 20:30 | Son Güncelleme: 18.10.2020 20:35
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ı tebrik etti

Son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar'ı tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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