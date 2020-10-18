Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ı tebrik etti

Son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar'ı tebrik etti.