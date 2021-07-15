Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Envai kılıktaki terör örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı; ülkemize diz çöktürmek, milletimizi esir...
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Envai kılıktaki terör örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı; ülkemize diz çöktürmek, milletimizi esir...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Envai kılıktaki terör örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı; ülkemize diz çöktürmek, milletimizi esir...
Anadolu Ajansı / Semra Orkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Envai kılıktaki terör örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı; ülkemize diz çöktürmek, milletimizi esir etmek, topraklarımızı yağmalamaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Envai kılıktaki terör örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı; ülkemize diz çöktürmek, milletimizi esir etmek, topraklarımızı yağmalamaktır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Envai kılıktaki terör örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı; ülkemize diz çöktürmek, milletimizi esir... - Haberler
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