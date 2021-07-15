Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Envai kılıktaki terör örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı; ülkemize diz çöktürmek, milletimizi esir...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Envai kılıktaki terör örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı; ülkemize diz çöktürmek, milletimizi esir etmek, topraklarımızı yağmalamaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Envai kılıktaki terör örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı; ülkemize diz çöktürmek, milletimizi esir etmek, topraklarımızı yağmalamaktır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan