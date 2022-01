Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon üzerindeki köpüğü de alacağız (2)

'HESAP SORMAKLA, MAFYACILIK OYNAMAYI BİRBİRİNE KARIŞTIRIR OLDULAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 2023 kavşağına yaklaştıkça kendilerinin sorumluluğunun da giderek daha çok arttığını belirterek, "Muhalefetin ülkemize ve geleceğimize dair hiçbir vizyonu, hedefi ve derdi olmadığı milletimiz tarafından yakından görülüyor. Milletten umudunu iyice kesen muhalefet ise başarısızlıklarını örtmek, çapsızlıklarını perdelemek için her yola başvuruyor. Yalan, bunlarda biri bin para. Bu denli yalanı başarılı bir şekilde sergileyen bir başka parti ben siyasi hayatımda görmedim. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara, makul, mantıklı çözüm önerileri sunmak yerine çareyi vesayete göz kırpmakta, halkımızı kutuplaştırmakta, hatta ülkemizdeki yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazmakta arıyorlar. Yamalı bohça ittifakının sözde milliyetçi ortağı şehit yakınlarımıza galiz küfürler savururken, ittifakın diğer ortağı ise hemen her gün toplumumuzun bir kesimini alenen tehdit ediyor. Bugüne kadar CHP'nin başındaki zatın tehditlerinden neredeyse payını almayan kalmadı. Paşa keyfi kimi isterse hedef tahtasına onu koyuyor. Ağzını her açtığında; muhtarlarımızdan öğretmenlerimize, polislerimizden hakimlerimize, valilerimizden AK Parti seçmenine kadar herkese tehditler savuruyor. Bay Kemal, yarın 2 bin civarında muhtarımla burada bir arada olacağım. Muhtarlarla nasıl bir araya gelinirmiş, sana da bunu göstereceğim. Son günlerde muvazeneyi iyice yitirdiler, gemi iyice azıya aldılar. Öyle ki işi devletin kurumlarını basmaya kadar götürdüler. Hukuk ve demokrasi içinde sorumlu siyaset yapmak varken, bunlar siyasi eşkıyalık yapmaya özen gösterdiler. Millet adına hesap sormakla, mafyacılık oynamayı iyice birbirine karıştırır oldular" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak meselenin üzerine gitmeye, her fırsatta doğruları millete anlatmaya devam edeceklerini belirterek, "Muhalefet ne yaparsa yapsın, biz son 20 yıldır hep olduğu gibi bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Utanmadan sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş. ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse, siz de dökülün siz de aynı dersi evelallah alırsınız. Bizler de Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız. 84 milyonun her bir ferdini öz kardeşimiz görerek, muhabbetle bağrımıza basıyoruz, basacağız. Cumhuriyet İttifakı olarak, karşımızdaki yamalı bohça ittifakının kin ve nefret siyasetini, kardeşlik siyasetimizle inşallah yine boşa çıkaracağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

