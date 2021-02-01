Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon hedefine birlikte ulaşalım ama yüksek faizle asla bu mümkün değil. Düşük faizle bu işi başarabiliriz."

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon hedefine birlikte ulaşalım ama yüksek faizle asla bu mümkün değil. Düşük faizle bu işi başarabiliriz."