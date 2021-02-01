Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon hedefine birlikte ulaşalım ama yüksek faizle asla bu mümkün değil. Düşük faizle bu işi başarabiliriz."
01.02.2021 20:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:19
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon hedefine birlikte ulaşalım ama yüksek faizle asla bu mümkün değil. Düşük faizle bu işi başarabiliriz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon hedefine birlikte ulaşalım ama yüksek faizle asla bu mümkün değil. Düşük faizle bu işi başarabiliriz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş