Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz." - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz."

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Enflasyon, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title