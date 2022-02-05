Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz."
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Politika