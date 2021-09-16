Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz.' - Haberler
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz."

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz."

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, '6. Anadolu Medya Ödülleri' töreninde konuştu: (2)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6. Anadolu Medya Ödülleri" töreninde konuştu: (2)

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Haber: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz.' - Haberler
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