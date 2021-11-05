Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük projemizi Atatürk Havalimanı alanına yapacağız (1) - Haberler
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük projemizi Atatürk Havalimanı alanına yapacağız (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük projemizi Atatürk Havalimanı alanına yapacağız (1)

Son dakika gündem haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır" dedi.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Ümraniye'deki Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kıdı.

Erdoğan daha sonra açılışı yapılacak Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçti.

Açılışta konuşan Erdoğan, "Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak hizmete sunduk" dedi.

"Hedefimiz 2023 yılında 404 millet bahçesinin tamamını bitirmektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız Millet Bahçesi inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır" şeklinde konuştu.


Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük projemizi Atatürk Havalimanı alanına yapacağız (1)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır."

 Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız Millet Bahçesi inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız Millet Bahçesi inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır.
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