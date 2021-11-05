Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük projemizi Atatürk Havalimanı alanına yapacağız (1)

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Ümraniye'deki Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kıdı.