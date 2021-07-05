Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz"

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Politika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (2)

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni"nde konuştu: (2)
Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına AK Parti'den ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız
Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına AK Parti'den ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına Z kuşağı talimatı: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına Z kuşağı talimatı: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Şevval Sam Selin Şekerci İbrahim Selim
Spor Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Mostafa Mohamed Mustafa Denizli Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.07.2021 20:27:16. #1.13#

title