Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emeklilerimiz bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahiptir"
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emeklilerimiz bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahiptir"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etti.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Emeklilerimiz bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahiptir'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Emeklilerimiz bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahiptir'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Emeklilerimiz bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahiptir'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Emeklilerimiz bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahiptir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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