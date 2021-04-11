Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emeklilerimiz bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahiptir"

Bir son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etti.