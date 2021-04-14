Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Emekli amirallerin bildirisi) Bunu kabul etmemiz mümkün değil"
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Emekli amirallerin bildirisi) Bunu kabul etmemiz mümkün değil"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Emekli amirallerin bildirisi) Bunu kabul etmemiz mümkün değil'

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin, "Böyle bir metnin ortaya konulmasını bir başkomutan olarak, cumhurbaşkanı olarak, ülkemin birlik, beraberlik ve huzurunun temininden sorumlu biri insan olarak kabul etmemiz mümkün değil.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin, "Böyle bir metnin ortaya konulmasını bir başkomutan olarak, cumhurbaşkanı olarak, ülkemin birlik, beraberlik ve huzurunun temininden sorumlu biri insan olarak kabul etmemiz mümkün değil. Bundan sonraki süreç tamamen yargıya ait olan bir süreçtir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kütüphane Buluşmaları" kapsamında Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin emekli amirallerin bildirisinin neden fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmediğiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerin emeklisi veya emekli olmayanı olmaz. Asker askerdir. Ben de şu anda cumhurbaşkanı olarak bu ordunun başkomutanıyım. Siz, 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz. Bu sizin özgürlüğünüzle alakalı bir konu değil ki. Zaten içinizde bu işi alışkanlık haline getirmiş olanlar var. Bu işi çok seviyorsanız kalkarsınız siyasete soyunursunuz. Böyle bir metnin ortaya konulmasını bir başkomutan olarak, cumhurbaşkanı olarak, ülkemin birlik, beraberlik ve huzurunun temininden sorumlu biri insan olarak kabul etmemiz mümkün değil. Bundan sonraki süreç tamamen yargıya ait olan bir süreçtir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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