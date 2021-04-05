Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Emekli amirallerin bildirisi) "Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Emekli amirallerin bildirisi) "Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Emekli amirallerin bildirisi) 'Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var.'

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Emekli amirallerin bildirisi) "Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var."

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Emekli amirallerin bildirisi) "Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Hülya Avşar Bahar Candan
Spor Erol Bulut Yılmaz Vural Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Emekli amirallerin bildirisi) "Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var." - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 18:47:38. #1.16#
title