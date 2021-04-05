Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Emekli amirallerin bildirisi) "Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var."
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Emekli amirallerin bildirisi) "Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Emekli amirallerin bildirisi) "Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı