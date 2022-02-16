Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrikte tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Elektrikte 210 kilowatt saate kadarki düşük tarife ve 210 kilowatt saatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Küçük esnaf ve sanaatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır. Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması ile kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunan siyasi, ülke liderleri ve vatandaşlara, teşekkürlerini sunarak, "5 Şubat günü yaptırdığımız koronavirüs testinde, koronavirüsün Omicron varyantına maruz kaldığımız anlaşılmıştı. Bunun üzerine kendimizi İstanbul'daki evimizde karantinaya almıştık. Karantina döneminde çalışmalarımızı evden sürdürdük. Duaları ve iyi dilekleri ile yanımızda olan milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyorum. Karantina döneminde de çalışmalarımızı ihmal etmedik. Pek çok hususu doğrudan hayatın içinden takip etme imkanı bulduk. Devlet ve hükümet işlerini de yakından takip ettik, gereken yönlendirmeleri yaptık" dedi.

Erdoğan, "Omicron varyantı vaka sayılarının fevkalade arttırmasına rağmen hastaneye yatışlarda sistemi zorlayacak bir yükselişle karşılaşmadık. Aşısı bulunmayan veya eksik olan vatandaşlarımıza en kısa sürede kendi aşımız Turkovac'ı yaptırmaları tavsiyesinde bulunuyorum" dedi.