Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi."

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz.