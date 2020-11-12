Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi."
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi."

12.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:46
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 18:46:27. #1.14#
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