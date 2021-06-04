Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi maske savaşına tutuştuğu, solunum cihazı kıtlığının çekildiği, yaşlı bakım evlerinin...
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi maske savaşına tutuştuğu, solunum cihazı kıtlığının çekildiği, yaşlı bakım evlerinin...

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi maske savaşına tutuştuğu, solunum cihazı kıtlığının çekildiği, yaşlı bakım evlerinin...
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi maske savaşına tutuştuğu, solunum cihazı kıtlığının çekildiği, yaşlı bakım evlerinin adeta morga dönüştüğü bir dönemde biz birinci sınıf sağlık hizmetini ücretsiz sunduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi maske savaşına tutuştuğu, solunum cihazı kıtlığının çekildiği, yaşlı bakım evlerinin adeta morga dönüştüğü bir dönemde biz birinci sınıf sağlık hizmetini ücretsiz sunduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi maske savaşına tutuştuğu, solunum cihazı kıtlığının çekildiği, yaşlı bakım evlerinin... - Haberler
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