Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya genelinde her gün ortalama bin Müslüman kardeşimizi teröre veya şiddete kurban veriyoruz.
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya genelinde her gün ortalama bin Müslüman kardeşimizi teröre veya şiddete kurban veriyoruz.

20.10.2020 13:33 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:36
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya genelinde her gün ortalama bin Müslüman kardeşimizi teröre veya şiddete kurban veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya genelinde her gün ortalama bin Müslüman kardeşimizi teröre veya şiddete kurban veriyoruz. Bilhassa ırkçılık, kavmiyetçilik, mezhepçilik ve terör fitnesi, İslam alemini içeriden çökerten sorunlar haline gelmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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