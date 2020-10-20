Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya genelinde her gün ortalama bin Müslüman kardeşimizi teröre veya şiddete kurban veriyoruz.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya genelinde her gün ortalama bin Müslüman kardeşimizi teröre veya şiddete kurban veriyoruz.