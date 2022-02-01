Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da kara gün dostu olarak Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğiz" - Haberler
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da kara gün dostu olarak Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğiz"

AA, Mesut Tankulu - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin salona gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile ortak basın...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin salona gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün olduğu gibi bugün ve yarın da kara gün dostu olarak Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğiz

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün olduğu gibi bugün ve yarın da kara gün dostu olarak Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğiz

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün olduğu gibi bugün ve yarın da kara gün dostu olarak Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğiz

AA / Mesut Tankulu - Güncel

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