Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz kuru üzerinden bize silah göstermeye kalktılar ama başaramayacaklar bizim silahımız daha güçlü, bizim silahımız Nas"...
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz kuru üzerinden bize silah göstermeye kalktılar ama başaramayacaklar bizim silahımız daha güçlü, bizim silahımız Nas" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz kuru üzerinden bize silah göstermeye kalktılar ama başaramayacaklar bizim silahımız daha güçlü, bizim silahımız Nas" dedi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet