Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz kuru üzerinden bize silah göstermeye kalktılar ama başaramayacaklar bizim silahımız daha güçlü, bizim silahımız Nas"... - Haberler
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz kuru üzerinden bize silah göstermeye kalktılar ama başaramayacaklar bizim silahımız daha güçlü, bizim silahımız Nas"...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz kuru üzerinden bize silah göstermeye kalktılar ama başaramayacaklar bizim silahımız daha güçlü, bizim silahımız Nas" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz kuru üzerinden bize silah göstermeye kalktılar ama başaramayacaklar bizim silahımız daha güçlü, bizim silahımız Nas" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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