Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de oynanan onca oyunun gerisinde de enerji kaynaklarının...
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de oynanan onca oyunun gerisinde de enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası vardır.
21.08.2020 15:09 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de oynanan onca oyunun gerisinde de enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası vardır."
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Kaynak: AA