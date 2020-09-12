Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğru adımlar atarsak ülkemizin önünde yepyeni bir dönemin kapıları... Son dakika gündem haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün geldiğimiz noktada AK Parti'nin kaderiyle ülkemizin kaderi bütünleşmiştir."

Erdoğan: "Öyle bir süreçten geçiyoruz ki doğru adımlar atarsak ülkemizin önünde yepyeni bir dönemin kapıları açılacaktır."

Kaynak: AA