Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğru adımlar atarsak ülkemizin önünde yepyeni bir dönemin kapıları...
Son dakika gündem haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda konuştu.
12.09.2020 20:55 | Son Güncelleme: 12.09.2020 21:03
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda konuştu. (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün geldiğimiz noktada AK Parti'nin kaderiyle ülkemizin kaderi bütünleşmiştir."
Erdoğan: "Öyle bir süreçten geçiyoruz ki doğru adımlar atarsak ülkemizin önünde yepyeni bir dönemin kapıları açılacaktır."
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Kaynak: AA