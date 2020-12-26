Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğa, çevre ve yeşil gibi insanlığın ortak kavramlarının, arkası karanlık birçok marjinalin operasyon aparatı haline...
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğa, çevre ve yeşil gibi insanlığın ortak kavramlarının, arkası karanlık birçok marjinalin operasyon aparatı haline...

26.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:59
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğa, çevre ve yeşil gibi insanlığın ortak kavramlarının, arkası karanlık birçok marjinalin operasyon aparatı haline getirilmesine izin vermedik, vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğa, çevre ve yeşil gibi insanlığın ortak kavramlarının, arkası karanlık birçok marjinalin operasyon aparatı haline getirilmesine izin vermedik, vermeyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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