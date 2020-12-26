Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğa, çevre ve yeşil gibi insanlığın ortak kavramlarının, arkası karanlık birçok marjinalin operasyon aparatı haline...

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğa, çevre ve yeşil gibi insanlığın ortak kavramlarının, arkası karanlık birçok marjinalin operasyon aparatı haline getirilmesine izin vermedik, vermeyeceğiz.