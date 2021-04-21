Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışişleri Bakanımıza Yunan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede vermiş olduğu cevaplar sebebiyle teşekkür ediyorum"
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben huzurunuzda Dışişleri Bakanımıza Yunan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede vermiş olduğu cevaplar sebebiyle de teşekkür ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahada terör örgütlerine, uluslararası alanda müstemlekecilere karşı verdiğimiz mücadeleyi, ekonomide de faiz-kur-enflasyon şer üçgenine karşı yürüttük"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat