Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışişleri Bakanımıza Yunan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede vermiş olduğu cevaplar sebebiyle teşekkür ediyorum"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.