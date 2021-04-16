Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dışişleri bakanımız, Dendias'a haddini bildirdi (1)

Son dakika gündem haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Dışişleri Bakanımız, Dendias'ın bu davranışları, tutumu karşısında ona haddini bildirdi" dedi.