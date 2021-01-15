Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK Yönetim Kurulu'nu kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde salgın şartlarının hafiflemesiyle birlikte DEİK bünyesindeki çalışmalarımıza hız vereceğiz. Türkiye olarak ticari diplomasi alanında yeni bir sıçramaya ihtiyaç duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Yönetim Kurulu'nu kabul etti.

Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ticari ilişkilerden Yeşil Mutabakata, küresel ticaretin ana gündem maddelerinden Türk diasporasının uluslararası faaliyetlerine kadar, DEİK'in ticarette yeni döneme ilişkin önerileri ve iş dünyasına yol haritası olacak stratejik çalışmaları, geniş bir projeksiyon ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri Nihat Zeybekci, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Yiğit Bulut, Gülsüm Azeri, Hakan Yurdakul, Doç. Dr. Hatice Karahan, Korkmaz Karaca, Mehmet Ali Akben, Meltem Taylan Aydın, Prof. Dr. Servet Bayındır, DEİK Başkanı Nail Olpak ile DEİK Başkan Yardımcıları Abdurrahman Kaan, İsmail Gülle, Mithat Yenigün ve DEİK Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, salgın şartlarının hafiflemesiyle birlikte DEİK bünyesindeki çalışmalara hız verileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"DEİK çatısı altında Türkiye'nin gelişmesi, güçlenmesi ve büyümesi için çalışan tüm iş insanlarımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 2020 yılında pandemi sebebiyle DEİK ailesiyle yeteri kadar bir araya gelemedik. Önümüzdeki dönemde salgın şartlarının hafiflemesiyle birlikte DEİK bünyesindeki çalışmalarımıza hız vereceğiz. Türkiye olarak ticari diplomasi alanında yeni bir sıçramaya ihtiyaç duyuyoruz.

Salgın döneminde güçlü sağlık altyapısının yanı sıra üretimin, Ar-Ge'nin, ihracatın, ticaretin ve ticarette pazar ve ürün çeşitliliğinin önemini bir kez daha gördük. Sadece iç piyasaya odaklanan şirketler salgından olumsuz etkilenirken ihracata, inovasyona ve Ar-Ge'ye önem veren şirketler süreci en az hasarla atlattı. İhracat odaklı çalışan şirketlerimizin, salgın sürecinde müşteri yelpazesini genişlettiğini görüyoruz."

Salgının getirdiği çeşitli zorlukların yanı sıra iş dünyası için yeni fırsat pencerelerini de açtığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sanayicimizle bir araya gelerek üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı dinledikçe şunu görüyoruz ki, pandemi çeşitli zorluklar getirse de iş dünyamıza yeni fırsat pencereleri açıyor. Türk firmaları yine bu dönemde, kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları ve hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle rakiplerine fark atıyor. Şüphesiz bunda dünya genelinde Asya merkezli üretim biçimlerine yeni alternatifler oluşturma çabasının da payı var.

Salgında, tüm yumurtalarını aynı sepete koymanın riskini gören şirketler, bu süreçte üretim ağlarını ve merkezlerini çeşitlendirmeye başladılar. Bu arayışlarda Türkiye'nin adı giderek ön plana çıkıyor. Aşılamanın artmasıyla beraber dünya genelinde salgın geriledikçe taşlar yerine oturacak, ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacaktır. Salgın sonrası dönemde de dünya, Türkiye'nin başarılarını konuşmaya devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın nedeniyle yapılmak zorunda kalınan kısıtlamaların, üretici ve çalışanların üzerinde oluşturduğu yükü en az seviyeye indirebilmek için pek çok ilave desteği uygulamaya geçirdiklerini belirterek "Gerekirse yeni destekleri de devreye alacağız. Ülkemizin ve milletimizin huzuru, geleceği ve güvenliği için atik olacağız. Gerçekçi olup, ayaklarımızı yere sağlam basacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir küresel oyuncu olarak gireceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Salgının etkileriyle mücadeleyi hem makroekonomik hem de mali alanda atacağımız adımlarla destekleyeceğiz. Ekonomimizin güçlü yönlerini sağlamlaştırırken, tedbir gerektiren hususların da üzerine kararlılıkla gideceğiz. Serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde attığımız adımların etkisi, finansal piyasa göstergelerimizi olumlu bir şekilde yansımaya başladı. Ülkemizi yatırım, üretim ve teknoloji üssü yapacağız. Daha iyi bir yatırım ortamının tesisi için gereken tüm adımları atacağız. Ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemimizle ilgili yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktık. Yakında bu reformları kamuoyuyla paylaşacağız. Reform gündemimize uygun adımları hızla hayata geçireceğiz."

Açıklamada görüşmeyle ilgili değerlendirmelerine yer verilen DEİK Başkanı Nail Olpak da şunları kaydetti:

"Bugün, DEİK Yönetim Kurulumuzla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İstişareye her zaman önem veren Cumhurbaşkanımıza öncelikle DEİK ailesi adına teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımıza, DEİK'in pandemiye rağmen tüm hızıyla süren Ticari Diplomasi faaliyetlerimiz ile dış ekonomik ilişkilerimizin ana gündemleri ve bu yöndeki proje ile çalışmalarımızı arz ettik.

Bir başka tabirle, dış ekonomik ilişkilerimizin yol haritasını sunduk. Bu çerçevede; yeni Başkan Biden döneminde Türkiye-ABD ticari ilişkileri, Yeniden Asya Girişimi, Yeşil Mutabakat, uluslararası yatırımcı algısı, tedarik zinciri, transit ticaret, yeni ticaret blokları konu başlıkları ve iş dünyamızın talep ve önerilerini içeren bir sunum gerçekleştirdik. Bununla birlikte, Dünya Türk İş Konseyi çatısı altında yürüttüğümüz diaspora çalışmalarımız da önemli gündemlerimizden biri oldu."

DEİK'in iş dünyasına yol haritası olacak önemli çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Olpak sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerek dış ekonomik ilişkilerimiz gerekse iş dünyamızın gündemini oluşturan somut önerilerimizi kısa, orta ve uzun vade takviminde Cumhurbaşkanımıza sunduk. DEİK olarak, konuştuğumuz her başlıkta gerek rapor gerekse farklı projelerle iş dünyamıza yol haritası olacak önemli çalışmalar yürütüyoruz.

Önümüzdeki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve desteğiyle, tüm dünyaya yayılmış 146 İş Konseyimiz ile küresel ekonominin ve ticaretin kalbinin attığı her coğrafyada Ticari Diplomasi faaliyetlerimizi etkin bir şekilde yürütmeye, iş dünyamızın küresel ufku olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz