Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türksat 5B' açıklaması

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5B uydusunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uzaydaki sekizinci aktif uydumuz olacak Türksat 5B, 42 derece doğu yörüngesinde ülkemize 35 yıl boyunca hizmet etmek üzere uzay yolculuğuna başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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