Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası" paylaşımı
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası" paylaşımı

28.09.2020 17:25 | Son Güncelleme: 28.09.2020 17:28
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından "Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası" başlıklı bir görsel paylaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından "Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası" başlıklı bir görsel paylaştı.

Erdoğan iletisinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasının iki temel üzerinde yükseldiğini belirterek, "Deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak, hakça ve adil biçimde sınırlandırılarak kıta sahanlığımızdaki egemenlik haklarımızın korunması, Kıbrıs Türkleri'nin Ada'nın eşit ortağı olarak hidrokarbon kaynakları üzerindeki hak ve çıkarlarının garanti altına alınmasıdır." sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında ayrıca "Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi kimseye de hakkımızı yedirmeyiz. Doğu Akdeniz'de tehdit, baskı ve şantaj diline boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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