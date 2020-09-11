Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya paylaşımı
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya paylaşımı

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya paylaşımı
11.09.2020 00:49 | Son Güncelleme: 11.09.2020 00:52

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz." paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarında, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya ait görüntülere yer verdi.

Paylaştığı videoda Erdoğan'ın "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz." ifadeleri yer alıyor.

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Kaynak: AA

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