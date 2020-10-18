Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Tekcan'ın ailesine başsağlığı mesajı
18.10.2020 18:09 | Son Güncelleme: 18.10.2020 18:12
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Mehmet Tekcan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Mehmet Tekcan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Erdoğan, mesajında, dün Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yunus ekibinin kullandığı motosikletle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan'ın ailesine taziye dileklerini iletti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan