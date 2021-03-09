Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin'in kızına taziye telefonu
09.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:33
Son dakika habere göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
- İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rasim Öztekin'in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirterek, merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı