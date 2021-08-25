Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mamak Belediye Başkanı Köse'ye gençlik ödülü
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mamak Belediye Başkanı Köse'ye gençlik ödülü

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mamak Belediye Başkanı Köse'ye gençlik ödülü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Mamak Belediyesi, gençleri merkeze alan projeleriyle Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 'Genç Dostu Şehirler Kongresi'nde ödüle layık görüldü.

Mamak Belediyesi, gençleri merkeze alan projeleriyle Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 'Genç Dostu Şehirler Kongresi'nde ödüle layık görüldü. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliği yaptığı Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapıldı. Kongrede, Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'na katılan 22 belediyeye ödülleri verildi. Mamak Belediyesi de gençleri öncü tutan uygulamaları başta olmak üzere "Potansiyelini fark et ve Hayata taşı" projesiyle 'Genç Dostu Şehir Ödülü'ne layık görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak'ın ödülünü Belediye Başkanı Murat Köse'ye verdi.

"Gençlerimiz Mamak'ın geleceği"

Göreve başladığı ilk günden itibaren gençlere yönelik projeler kapsamında yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Köse, "Gençlik merkezlerimiz başta olmak üzere farklı merkezlerde gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerden kurslara kadar pek çok imkan sağlıyoruz. Mamaklı gençlerin ilgi duydukları alanlar doğrultusunda onları yönlendirmeyi, ufuklarını genişletmeyi, sosyal ve nitelikli bireyler olarak onları hayata hazırlamayı ilke edinip, topluma aktif bireyler olarak katılmalarını sağlıyoruz. Merkezlerimiz, ilçenin sanat, spor ve kültürel hayatına renk katmakla birlikte, onların hem zihinsel hem fiziksel gelişimine katkı sağlıyoruz. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras bu tesislerde vereceğimiz eğitimdir. Buralarda yetişen çocuklar ileride bu memleketin, Güzel Mamak'ın geleceği olacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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