Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Sulamaları İletim Tüneli projesine ilişkin paylaşım
Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli projesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli projesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ana vatanın suyunu KKTC'nin bereketli topraklarıyla buluşturacak sulama iletim tünelinin açılışını gerçekleştirdik. Tünelin ülkelerimize ve Kıbrıs Türkü'ne hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, projenin hayata geçirilmesine vesile olan herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, projeye ilişkin bilgilerin bulunduğu bir infografiye de yer verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük