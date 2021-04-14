Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması "Uygulaması itibari ile maalesef ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi" "Daha adilini, daha güçlüsünü, daha güzelini Ankara Sözleşmesi diye bir sözleşme hazırlarız, onunla beraber yola devam ederiz" Cumhurbaşkanı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

"Uygulaması itibari ile maalesef ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi"

"Daha adilini, daha güçlüsünü, daha güzelini Ankara Sözleşmesi diye bir sözleşme hazırlarız, onunla beraber yola devam ederiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Sözleşmesi uygulaması itibari ile maalesef ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi. Böyle bir sözleşmeye illa ihtiyacımız varsa, bu sözleşmenin daha adilini, daha güçlüsünü, daha güzelini Ankara Sözleşmesi diye bir sözleşme hazırlarız, onunla beraber yola devam ederiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Buluşmaları kapsamında Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan gençlerin İstanbul Sözleşmesi sorusuna şu yanıtı verdi;

"Uygulaması itibari ile maalesef ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi. Şu anda Avrupa Konseyi ve AB ülkesinden 11 tanesi bundan çekilme arefesinde. Kadına şiddeti bizim anayasamız reddediyor. Kabul etmiyor. Bizim üzerinde durmamız gereken 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına şiddetle ilgili yasa. Bu zaten var. Biz burada öyle bir medeniyetin öyle bir dinin mensubuyuz ki bizim dinimizde kadına şiddet bir defa haramdır. Biz böyle bir sözleşmeye illa ihtiyacımız varsa. Bu sözleşmenin daha adilini, daha güçlüsünü, daha güzelini Ankara Sözleşmesi diye bir sözleşme hazırlarız onunla beraber yola devam ederiz."

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK

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