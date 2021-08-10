Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere müjde
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere müjde

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere müjde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır."
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