Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Fethi Sekin' paylaşımı
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Fethi Sekin' paylaşımı

05.01.2021 22:21 | Son Güncelleme: 05.01.2021 22:30
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Fethi Sekin' paylaşımı

Son dakika gündem haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin'i rahmetle, minnetle yad ediyorum.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin'i rahmetle, minnetle yad ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Fethi Sekin'in ölümünün dördüncü yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin'i rahmetle, minnetle yad ediyorum. Cesaretleri ve fedakarlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı. 

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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